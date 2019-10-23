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Espreso.tvСпортСельский клуб ошарашил суммой зарплаты, которую был готов платить футболисту

Сельский клуб ошарашил суммой зарплаты, которую был готов платить футболисту


фото: REUTERS
Украинский защитник Евгений Хачериди мог перейти в коваливский "Колос", который был готов платить футболисту зарплату в размере $30 тыс.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в twitter.

Украинский защитник Евгений Хачериди, который подписал контракт с брестским "Динамо" мог продолжить карьеру в чемпионате Украины. "Колос" из села Коваливки предлагал экс-игроку сборной контракт с прописанной зарплатой в размере $30 тыс. в месяц.

"Месяц назад Хачериди мог вернуться в украинский футбол. Его очень хотел "Колос". Как для нынешних реалий УПЛ зарплату ему делал космическую. Слышал цифру в 30 тыс. американцев в месяц", - признался инсайдер Игорь Бурбас.

Контракт 32-летнего Хачериди с брестским "Динамо" начнет действовать 1 января 2020 и будет рассчитан на два года.

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