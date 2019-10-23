Сельский клуб ошарашил суммой зарплаты, которую был готов платить футболисту
Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в twitter.
Украинский защитник Евгений Хачериди, который подписал контракт с брестским "Динамо" мог продолжить карьеру в чемпионате Украины. "Колос" из села Коваливки предлагал экс-игроку сборной контракт с прописанной зарплатой в размере $30 тыс. в месяц.
"Месяц назад Хачериди мог вернуться в украинский футбол. Его очень хотел "Колос". Как для нынешних реалий УПЛ зарплату ему делал космическую. Слышал цифру в 30 тыс. американцев в месяц", - признался инсайдер Игорь Бурбас.
Контракт 32-летнего Хачериди с брестским "Динамо" начнет действовать 1 января 2020 и будет рассчитан на два года.
А месяц назад Хачериди мог вернуться в украинский футбол. Его очень хотел Колос. Как для нынешних реалий УПЛ зарплату ему делал космическую. Слышал цифру в 30 тыс. Американцев в месяц. Но защитник отказал. Мол, не его амбиции. Логично. В Бресте без 5 мин чемпионская команда.- Igor Burbas (@iburbas) 23 октября 2019 г.
- 23 октября украинский футболист Евгений Хачериди стал игроком белорусского футбольного клуба "Динамо" из Бреста.
- 4 сентября украинский защитник Евгений Хачериди вошел в символическую сборную мира лучших свободных агентов.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно