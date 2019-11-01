Нафтогаз резко повысил цены на газ в ноябре

1 ноября, 2019, 09:03

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов почти на 20%

Об этом сообщает пресс-служба компании

Согласно сообщению, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%. После этого поднимутся цены для населения.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).