Нафтогаз резко повысил цены на газ в ноябре
1 ноября, 2019, 09:03
НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов почти на 20%
Об этом сообщает пресс-служба компании
Согласно сообщению, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%. После этого поднимутся цены для населения.
Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
- Напомним, до этого "Нафтогаз" повысил с 1 октября 2019 цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9-5,6%.
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