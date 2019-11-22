Оржель: Кабмин предложит населению покупать газ по фиксированной цене

22 ноября, 2019, 21:41

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с 2020 года Кабмин планирует предложить бытовым потребителям возможность покупки природного газа по фиксированной цене около 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, которая будет действительна до конца отопительного сезона

Об этом Оржель сообщил в интервью "24 каналу".

"С 1 января людям будет предложена определенная страховая цена на газ, они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена первого квартала 2019 года, и будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал Оржель.

В то же время чиновник допускает вариант сохранения цен на текущем уровне (в ноябре для населения - 5,9 тыс. грн за 1 тыс. Куб. М, с НДС) или их небольшой рост.

Министр добавил, что возможная приостановка транзита российского газа через территорию Украины может привести к значительному росту цен на топливо на европейском и украинском рынках.