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Espreso.tvОбществоНетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения "попыткой переворота"

Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения "попыткой переворота"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выдвинутые против него обвинения - это попытка переворота

Об этом сообщает Reuters.

По словам Нетаньяху, генпрокурор предъявил ему обвинения на основании ложных утверждений.

"То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений", - сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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