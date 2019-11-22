Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения "попыткой переворота"
22 ноября, 2019, 14:18
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выдвинутые против него обвинения - это попытка переворота
Об этом сообщает Reuters.
По словам Нетаньяху, генпрокурор предъявил ему обвинения на основании ложных утверждений.
"То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений", - сказал он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
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