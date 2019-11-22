Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения "попыткой переворота"

22 ноября, 2019, 14:18

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выдвинутые против него обвинения - это попытка переворота

Об этом сообщает Reuters.

По словам Нетаньяху, генпрокурор предъявил ему обвинения на основании ложных утверждений.

"То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений", - сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.