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Espreso.tvОбществоМЗ планирует запустить систему трансплантации в 2020 году

МЗ планирует запустить систему трансплантации в 2020 году

Министерство здравоохранения планирует запустить систему трансплантации в 2020 году

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Одним из ключевых направлений работы Министерства здравоохранения Украины в следующем году станет запуск системы трансплантации.

Первоочередные задачи этого направления:

  • создание соответствующей нормативно-правовой базы до конца текущего года, которая разблокирует возможность построения системы;
  • внедрение в практику Единой государственной информационной системы трансплантации, где донор и реципиент смогут находить друг друга;
  • продвижение профессии трансплант-координаторов, обучение которых уже началось;
  • запуск "перекрестного донорства", когда идет обмен органами между живыми донорами, которые не являются родными;
  • возможность при жизни дать согласие на донорство после смерти.

Отдельным пунктом в приоритетах МЗ Украины на 2020 год стоит привлечения инвестиций в систему здравоохранения.

"Мы все понимаем, что никогда у государства не будет столько средств, чтобы обновить больницы и оборудование, развивать клинические исследования и др. А все это имеет очень большое влияние на качество медицинских услуг. Поэтому создание условий для захода инвестиций в сферу, переговоры с потенциальными инвесторами и упаковки инвестиционных инициатив в проекты - тоже на повестке дня МЗ и правительства в целом ", - подытожила на мероприятии министр Зоряна Скалецкая.

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