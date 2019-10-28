22 пациента, которые нуждаются в пересадке почки или костного мозга, поедут на лечение за границу, - Скалецкая

28 октября, 2019, 18:13

Министр здравоохранения заявила, что в Украине нужно строить собственную систему трансплантации

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В ближайшее время еще 22 пациента, которые нуждаются в трансплантации почки и костного мозга и находятся на соответствующем учете, поедут на лечение за границу. На эти цели выделено 19 млн гривен. Половина средств - это средства программы "Лечение граждан Украины за рубежом", вторая половина - это остатки средств, находящихся на счетах зарубежных клиник", - заявила Скалецкая.

Она также добавила, что министерство не смогло обеспечить потребность в пересадках.

"Мы не закрыли потребность и, к сожалению, вряд ли в следующем году закроем ... Я это искренне признаю. Именно поэтому в Украине нужно строить собственную систему трансплантации. За государственные средства, которые тратятся на лечение за рубежом, можно пролечить значительно большее количество украинцев, если это делать здесь - в Украине. И гораздо ближе к дому и близким", - написала министр.