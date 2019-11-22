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Espreso.tvОбществоДубилет показал график отказа от бумажного документооборота

Дубилет показал график отказа от бумажного документооборота

Количество документов, которые министерства и другие центральные органы направили друг другу в бумажной форме, постепенно сокращается

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с 1 октября правительство запретило отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом).

"Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не значит, что оно исчезает автоматически. Со 2 октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Однажды на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг ", - пояснил чиновник.

"Впрочем, перевести в электронную форму документообмен - это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. Здесь тоже кипит работа", - добавил он.

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