Дубилет показал график отказа от бумажного документооборота

22 ноября, 2019, 09:27

Количество документов, которые министерства и другие центральные органы направили друг другу в бумажной форме, постепенно сокращается

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с 1 октября правительство запретило отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом).

"Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не значит, что оно исчезает автоматически. Со 2 октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Однажды на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг ", - пояснил чиновник.

"Впрочем, перевести в электронную форму документообмен - это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. Здесь тоже кипит работа", - добавил он.