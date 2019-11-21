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Espreso.tvОбществоВ правительстве работают над запуском электронных доверенностей - Дубилет

В правительстве работают над запуском электронных доверенностей - Дубилет

В ближайшее время в Украине могут запустить электронные нотариальные доверенности

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в месенжер, на флешке - не важно) со своей наложенной электронной подписью ", - объясняет Дубилет.

По его словам, удобно, ведь если вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район), то вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасываете ее, кому нужно, по почте или в мессенджере.

"Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны. Ведь часть случаев рейдерства случаются именно из-за поддельных бланков доверенностей ", - добавил он.

"Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством ", - анонсировал Дубилет.

Он отметил, что для внедрения этого решения уже все есть. У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы.

"Надо только изменить пару строк в законах и подзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся ", - пояснил министр.

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