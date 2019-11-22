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Espreso.tvОбществоДенисова: у политзаключенного Лимешка появились раны на руках

Денисова: у политзаключенного Лимешка появились раны на руках

Геннадий Лимешко
Геннадий Лимешко
фото: rfe
У незаконно осужденного гражданина Украины Геннадия Лимешка в России ухудшилось состояние здоровья

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова Telegram .

"Согласно предоставленной информации, у Геннадия Лимешка начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах. Кроме того, на ногах появились болезненные высыпания. Но, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи гражданину Украины ", - написала Денисова.

По словам Денисовой, указанное противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

Она добавила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой повлиять на ситуацию, чтобы Лимешку оказали медицинскую помощь.

  • Напомним, Лимешко в августе 2017 г. задержали российские силовики. Он был осужден подконтрольным РФ "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление взрывчатки.
  • Напомним, что ранее Денисова заявила о нарушении прав политзаключенного Захтея в Крыму.
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