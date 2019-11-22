Денисова: у политзаключенного Лимешка появились раны на руках

22 ноября, 2019, 14:51

У незаконно осужденного гражданина Украины Геннадия Лимешка в России ухудшилось состояние здоровья

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова Telegram .

"Согласно предоставленной информации, у Геннадия Лимешка начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах. Кроме того, на ногах появились болезненные высыпания. Но, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи гражданину Украины ", - написала Денисова.

По словам Денисовой, указанное противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

Она добавила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой повлиять на ситуацию, чтобы Лимешку оказали медицинскую помощь.