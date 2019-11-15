В оккупированном Крыму нарушают права "диверсанта" Захтея, - Денисова
Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.
"Указанные факты противоречат гарантированным нормами ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальным стандартным правилам обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренным экономическим и социальнім советом ООН", - написала омбудсмен.
По ее словам, Захтею отказываются оказывать медицинскую помощь, несмотря на ухудшение здоровья.
Денисова обратилась к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой принять соответствующие меры в содействии проведения полного медицинского обследования, по результатам которого оказать квалифицированную медицинскую помощь украинскому политзаключенному.
Напомним, что Андрей Захтей был задержан в августе 2016 года и приговорен так называемым Верховным судом Крыма к 6,5 года лишения свободы.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-