В оккупированном Крыму нарушают права "диверсанта" Захтея, - Денисова

15 ноября, 2019, 16:11

Денисова заявила о нарушении прав политзаключенного Захтея в Крыму

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.

"Указанные факты противоречат гарантированным нормами ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальным стандартным правилам обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренным экономическим и социальнім советом ООН", - написала омбудсмен.

По ее словам, Захтею отказываются оказывать медицинскую помощь, несмотря на ухудшение здоровья.

Денисова обратилась к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой принять соответствующие меры в содействии проведения полного медицинского обследования, по результатам которого оказать квалифицированную медицинскую помощь украинскому политзаключенному.

Напомним, что Андрей Захтей был задержан в августе 2016 года и приговорен так называемым Верховным судом Крыма к 6,5 года лишения свободы.