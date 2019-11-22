Арахамия ответил Закревской после ее заявления о голодовке

22 ноября, 2019, 09:20

Фракция "Слуга народа" поддержит поправку в закон о ГБР, необходимую для возобновления следствия, но не ранее начала пленарной неделе

Об этом Давид Арахамия сообщил в эфире одного из телеканалов, реагируя на объявление голодовки Закревской, передает liga.net.

По словам Арахамии, поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить следствие по делам Майдана, можно принять только после начала последней пленарной недели заседаний Верховной Рады в этом году, то есть после 3 декабря.

"Я вам лично гарантирую, что позиция нашей фракции будет эту поправку проголосовать. Я думаю, поддержит весь зал. Но до 3 декабря это по объективным причинам невозможно - люди работают в округах. Надо потерпеть до 3 декабря", - сказал Арахамия.