Агрессия РФ в районе Керченского пролива: трибунал в Гааге изменил формулировку дела, добавив захват моряков
Об этом сообщила заместитель главы МИД Лана Зеркаль в Facebook.
"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал. Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс ", - написала Зеркаль.
Украина должна подать свой меморандум за 6 месяцев, но может сделать это и раньше. С момента подачи у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции.
При этом Украина имеет право прокомментировать возражения русских и обратиться с просьбой их отклонить.
"Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно", - отметила Зеркаль.
Соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадий рассмотрения дела.
В случае принятия решения о разделении процесса на две стадии Украины получит 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения.
Если разделение не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контрмеморандум в течение 6 месяцев с даты вынесения Арбитражем решения об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии.
Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний.
Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаний, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний.
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