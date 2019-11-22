Агрессия РФ в районе Керченского пролива: трибунал в Гааге изменил формулировку дела, добавив захват моряков

22 ноября, 2019, 21:05

Арбитражный суд в Гааге обнародовал первый процедурный приказ, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража. С сегодняшнего дня дело называется: "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей"

Об этом сообщила заместитель главы МИД Лана Зеркаль в Facebook.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал. Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс ", - написала Зеркаль.

Украина должна подать свой меморандум за 6 месяцев, но может сделать это и раньше. С момента подачи у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции.

При этом Украина имеет право прокомментировать возражения русских и обратиться с просьбой их отклонить.

"Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно", - отметила Зеркаль.

Соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадий рассмотрения дела.

В случае принятия решения о разделении процесса на две стадии Украины получит 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения.

Если разделение не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контрмеморандум в течение 6 месяцев с даты вынесения Арбитражем решения об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний.

Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаний, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний.