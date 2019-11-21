Трибунал ООН в Гааге начал слушания по делу об агрессии России в районе Керченского пролива

21 ноября, 2019, 12:16

Начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей

Об этом сообщает Укринформ.

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

На слушаниях будут обсуждаться при рассмотрении вопросы публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы.