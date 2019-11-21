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Espreso.tvОбществоТрибунал ООН в Гааге начал слушания по делу об агрессии России в районе Керченского пролива

Трибунал ООН в Гааге начал слушания по делу об агрессии России в районе Керченского пролива


фото: reuters
Начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей

Об этом сообщает Укринформ.

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.

Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

На слушаниях будут обсуждаться при рассмотрении вопросы публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы.

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