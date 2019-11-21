Трибунал ООН в Гааге начал слушания по делу об агрессии России в районе Керченского пролива
21 ноября, 2019, 12:16
Начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей
Об этом сообщает Укринформ.
Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме.
Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.
На слушаниях будут обсуждаться при рассмотрении вопросы публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы.
- Федеральная служба безопасности РФ назвала проблемой Украины состояние переданных морских судов .
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