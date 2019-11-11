В ГБР нет соответствующего подразделения, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская
Об этом заявила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, передает hromadske .
Изменения в закон нужны, чтобы перевести следователей из ГПУ в ГБР, а именно позволить отдельный порядок прохождения конкурса или перевести следователей ГПУ, которые занимались делами Майдана без конкурса.
"Для чего это нужно: если передать эти дела сейчас - если ничего не сделать - то дела передадут просто в пустоту. В ГБР нет соответствующего подразделения, занимающегося этими делами, нет ни одного следователя, который что-то знает об этих делах", - объяснила Закревская.
Она отметила, что сейчас в ГБР нет людей, кто мог бы продолжить расследование дел Майдана. Закревская уверена, если этих следователей не будет в бюрю, перерыв по делу может составить полгода-год.
Это представляет угрозу для дел, так как в частности суд может не продлить сроки досудебного расследования.
"Обычный ход вещей приведет к тому, что дела пойдут в небытие", - резюмировала адвокат семей Героев Небесной сотни.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-