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Espreso.tvОбществоВ ГБР нет соответствующего подразделения, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская

В ГБР нет соответствующего подразделения, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская

Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана могут вообще никогда не довести до конца

Об этом заявила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, передает hromadske .

Изменения в закон нужны, чтобы перевести следователей из ГПУ в ГБР, а именно позволить отдельный порядок прохождения конкурса или перевести следователей ГПУ, которые занимались делами Майдана без конкурса.

"Для чего это нужно: если передать эти дела сейчас - если ничего не сделать - то дела передадут просто в пустоту. В ГБР нет соответствующего подразделения, занимающегося этими делами, нет ни одного следователя, который что-то знает об этих делах", - объяснила Закревская.

Она отметила, что сейчас в ГБР нет людей, кто мог бы продолжить расследование дел Майдана. Закревская уверена, если этих следователей не будет в бюрю, перерыв по делу может составить полгода-год.

Это представляет угрозу для дел, так как в частности суд может не продлить сроки досудебного расследования.

"Обычный ход вещей приведет к тому, что дела пойдут в небытие", - резюмировала адвокат семей Героев Небесной сотни.

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