Испанский тренер объяснил, в чем украинские футболисты превзошли его соотечественников
Об этом Гомес рассказал в программе "Бомбардир" на YouTube.
По словам бывшего ассистента главного тренера "Динамо", в Украине много сильных футболистов, а показательным является тот факт, что больше наших игроков побеждали в борьбе за "Золотой мяч", чем испанцев.
"В Украине много хороших игроков - Ярмоленко, Пятов и другие. Возьмите хотя бы "Золотой мяч". Сколько обладателей приза среди украинцев? Три: Шевченко, Блохин, Беланов. А теперь скажите, сколько испанцев получали эту награду? Меньше", - констатировал Гомес.
По мнению тренера, украинским футболистам стоит ехать в европейские чемпионаты, чтобы прогрессировать.
"Если бы больше украинских игроков играли в чемпионатах, где каждую неделю есть тяжелые матчи и конкуренция, они бы прогрессировали быстрее. Я убежден, что Украина имеет много классных игроков", - сказал Гомес.
Олег Блохин выиграл "Золотой мяч" в 1975 году, Игорь Беланов - в 1986-м, а Андрей Шевченко в 2004-м.
В то же время самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола выигрывали только два представителя Испании - Альфредо Ди Стефано, который является натурализованным аргентинцем в 1957 и 1959 годах и Луис Суарес в 1960-м.
- Напомним, 22 октября France Football обнародовал имена 30 претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола - "Золотой мяч".
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