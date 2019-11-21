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Espreso.tvСпортИспанский тренер объяснил, в чем украинские футболисты превзошли его соотечественников

Испанский тренер объяснил, в чем украинские футболисты превзошли его соотечественников


фото: sportarena.com
Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес напомнил, что украинские футболисты получили больше "Золотых мячей", чем испанские игроки

Об этом Гомес рассказал в программе "Бомбардир" на YouTube.

По словам бывшего ассистента главного тренера "Динамо", в Украине много сильных футболистов, а показательным является тот факт, что больше наших игроков побеждали в борьбе за "Золотой мяч", чем испанцев.

"В Украине много хороших игроков - Ярмоленко, Пятов и другие. Возьмите хотя бы "Золотой мяч". Сколько обладателей приза среди украинцев? Три: Шевченко, Блохин, Беланов. А теперь скажите, сколько испанцев получали эту награду? Меньше", - констатировал Гомес.

По мнению тренера, украинским футболистам стоит ехать в европейские чемпионаты, чтобы прогрессировать.

"Если бы больше украинских игроков играли в чемпионатах, где каждую неделю есть тяжелые матчи и конкуренция, они бы прогрессировали быстрее. Я убежден, что Украина имеет много классных игроков", - сказал Гомес.

Олег Блохин выиграл "Золотой мяч" в 1975 году, Игорь Беланов - в 1986-м, а Андрей Шевченко в 2004-м.

В то же время самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола выигрывали только два представителя Испании - Альфредо Ди Стефано, который является натурализованным аргентинцем в 1957 и 1959 годах и Луис Суарес в 1960-м.

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