Индия испытала баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки
21 ноября, 2019, 12:09
Стратегические силы Индии в среду совершили сразу два успешных испытательных запуска баллистических ракет малого радиуса действия Prithvi-II, которые стоят на вооружении
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей командования.
Пуски баллистических ракет, имеющих дальность 350 км, были осуществлены с мобильных пусковых установок с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Их полет проходил над Бенгальским заливом.
По имеющимся данным, ракеты с высокой точностью поразили учебную цель. Ракета Prithvi-II может нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете. Она была принята на вооружение армии Индии в 2003 году.
- Напомним, три дня назад баллистическую ракету , способную нести ядерный заряд, испытал Пакистан.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?