Прокуроры САП вручили Садовому подозрение

21 ноября, 2019, 12:27

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью городскому главе Львова Андрею Садовому

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 гг. и далее - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры. В то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах", - заявил Садовый.

По данным Zaxid.net . один из крупнейших индустриальных девелоперов Европы нидерландская компания CTP в 2015 году победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком площадью более 23 га в промышленной зоне Рясне-2. Согласно денежной оценке, голландцы заплатили за землю 52 млн грн и обязались инвестировать в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 новых рабочих мест. Впрочем, строительство индустриального парка пока так и не началось из-за открытого уголовного производства и из-за протестов местных жителей, которые считали, что эта земля принадлежит им. В ноябре 2017 г. Львовский городской совет подписал с местными жителями меморандум о взаимопонимании.

В декабре 2018 Андрей Садовый заявил о возобновлении строительства индустриального парка в Рясном.