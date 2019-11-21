В "Слуге народа" объяснили отсутствие официально трудоустроенных сотрудников
21 ноября, 2019, 21:13
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в партии нет официально трудоустроенных работников, поскольку сейчас партия пользуется только услугами волонтеров
Об этом сообщает Украинская правда.
"Еще с президентской кампании мы опирались на волонтерскую участие и сотрудничали с общественными организациями, которые решили поддерживать нашу партию, в частности, "Команда Зе", председателем которой я был", - сказал Корниенко
По словам председателя партии власти, на парламентских выборах этот подход также сохранился.
"Мы планируем переходить с волонтериата на оплачиваемую деятельность в ближайшее время в связи с развитием партии", - добавил Корниенко.
При этом партиец отметил, что основные сервисные функции, в частности бухгалтерию и юридическое обслуживание, передали на аутсорс (профильным специалистам из других организаций).
- Напомним, ранее Комитет избирателей Украины сообщил, что в партии "Слуга народа" официально не работает ни один человек.
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