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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" объяснили отсутствие официально трудоустроенных сотрудников

В "Слуге народа" объяснили отсутствие официально трудоустроенных сотрудников

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в партии нет официально трудоустроенных работников, поскольку сейчас партия пользуется только услугами волонтеров

Об этом сообщает Украинская правда.

"Еще с президентской кампании мы опирались на волонтерскую участие и сотрудничали с общественными организациями, которые решили поддерживать нашу партию, в частности, "Команда Зе", председателем которой я был", - сказал Корниенко

По словам председателя партии власти, на парламентских выборах этот подход также сохранился.

"Мы планируем переходить с волонтериата на оплачиваемую деятельность в ближайшее время в связи с развитием партии", - добавил Корниенко.

При этом партиец отметил, что основные сервисные функции, в частности бухгалтерию и юридическое обслуживание, передали на аутсорс (профильным специалистам из других организаций).

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