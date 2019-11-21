 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Новом Роздоле на Львовщине начали подачу тепла

В Новом Роздоле на Львовщине начали подачу тепла

В городе Новый Роздол во Львовской области начали подавать тепло в дома

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В настоящее время в Новояворовске теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Алексей Гончарук взял под личный контроль ситуацию по подаче тепла в городах Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине.

Напомним, ранее из-за срыва отопительного сезона на Львовщине приезжали премьер-министр Алексей Гончарук, министр развития общин и территорий Алена Бабак и глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать