В Новом Роздоле на Львовщине начали подачу тепла
Об этом сообщает Правительственный портал.
"В настоящее время в Новояворовске теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр Алексей Гончарук взял под личный контроль ситуацию по подаче тепла в городах Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине.
Напомним, ранее из-за срыва отопительного сезона на Львовщине приезжали премьер-министр Алексей Гончарук, министр развития общин и территорий Алена Бабак и глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
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