В Новом Роздоле на Львовщине начали подачу тепла

21 ноября, 2019, 23:11

В городе Новый Роздол во Львовской области начали подавать тепло в дома

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В настоящее время в Новояворовске теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей. Восстанавливается циркуляция по системам сооружений ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Алексей Гончарук взял под личный контроль ситуацию по подаче тепла в городах Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине.

Напомним, ранее из-за срыва отопительного сезона на Львовщине приезжали премьер-министр Алексей Гончарук, министр развития общин и территорий Алена Бабак и глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.