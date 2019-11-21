 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтали известны подробности назначения Найема в "Укроборонпром"

Стали известны подробности назначения Найема в "Укроборонпром"

В государственном концерне "Укроборонпром" подтвердили назначение бывшего нардепа Мустафы Найема заместителем гендиректора концерна

Об этом сообщает УНИАН.

Найем был назначен на соответствующую должность еще 11 ноября

"С 11 ноября (2019) Мустафа Найем занимает должность заместителя генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" по связям с органами государственной власти", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в концерне уточнили, что ранее Найем был привлечен к работе в "Укроборонпроме" как советник генерального директора.

  • Народный депутат 8-го созыва Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем гендиректора концерна "Укроборонпром".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать