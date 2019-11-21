Стали известны подробности назначения Найема в "Укроборонпром"
21 ноября, 2019, 18:57
В государственном концерне "Укроборонпром" подтвердили назначение бывшего нардепа Мустафы Найема заместителем гендиректора концерна
Об этом сообщает УНИАН.
Найем был назначен на соответствующую должность еще 11 ноября
"С 11 ноября (2019) Мустафа Найем занимает должность заместителя генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" по связям с органами государственной власти", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в концерне уточнили, что ранее Найем был привлечен к работе в "Укроборонпроме" как советник генерального директора.
- Народный депутат 8-го созыва Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем гендиректора концерна "Укроборонпром".
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