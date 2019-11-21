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Espreso.tvОбществоМустафу Найема назначили заместителем председателя "Укроборонпрома"

Мустафу Найема назначили заместителем председателя "Укроборонпрома"


фото: nv.ua
Народный депутат 8-го созыва Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем гендиректора концерна "Укроборонпром"

Об этом он сообщил на брифинге ко Дню достоинства и свободы, передает РБК-Украина.

На брифинге у него спросили, об отношении к "Укроборонпрому".

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - сказал Найем.

На официальном сайте концерна информации о Найеме нет.

 

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