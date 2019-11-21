Мустафу Найема назначили заместителем председателя "Укроборонпрома"
21 ноября, 2019, 15:33
Народный депутат 8-го созыва Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем гендиректора концерна "Укроборонпром"
Об этом он сообщил на брифинге ко Дню достоинства и свободы, передает РБК-Украина.
На брифинге у него спросили, об отношении к "Укроборонпрому".
"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - сказал Найем.
На официальном сайте концерна информации о Найеме нет.
- Генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс назначил бывшую руководительницу Microsoft Украина Надежду Васильеву своим заместителем.
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