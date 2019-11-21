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Espreso.tvОбществоСовет общественного контроля НАБУ просит Рябошапку провести следствие по поводу записей с Трубой

Совет общественного контроля НАБУ просит Рябошапку провести следствие по поводу записей с Трубой


фото: nabu.gov.ua
Активисты требуют расследовать слитую в сеть "прослушку" Трубы именно генпрокурора Рябошапку, а не ГБР или НАБУ, которые упоминаются на записях

Об этом сообщает официальный сайт Совета общественного контроля НАБУ.

Активисты надзорного органа утверждают, что из-за того, что именно представители НАБУ и непосредственно руководитель ГБР, Роман Труба, могут быть фигурантами записей, целесообразно, чтобы это дело расследовала именно прокуратура.

"По словам человека, голос которого похож на голос Романа Трубы, ему звонил Сытник. В случае достоверности этих аудиозаписей, указанная ситуация может подпадать под признаки преступления, предусмотренного статьей 387 Уголовного кодекса Украины: вмешательство в независимость следствия и разглашение тайны следствия.
Также в опубликованных аудиозаписях озвучен вопрос «ручного управления» дела ПриватБанка, уже является насущным вопросом для государства из-за возможного вмешательства правоохранительных органов в деятельность государственного банка в интересах частных лиц ", - говорится в заявлении.

Совет утверждает, что не имеет сведений, какой именно правоохранительный орган будет расследовать факты в рамках ранее начатого досудебного расследования по выявленным устройствам прослушивания в кабинете главы ГБР. Однако члены РОК НАБУ уверены в том, что ГБР не может расследовать дело против самого себя.

Совет общественного контроля обращается к генпрокурору и просит провести такие действия:

  • Экспертизу записанного разговора в рамках открытого производства по выявленным устройствам прослушивания и, в случае подтверждения достоверности голосов, выделить в отдельное производство по возможному вмешательству в досудебное расследование.
  • Сообщить номер уголовного производства в едином реестре досудебных расследований, а также сведения об определенном органе досудебного расследования.
  • В случае имеющегося конфликта интересов и угрозы объективности следствия - изменить подследственность расследования указанного уголовного преступления, поскольку на аудиозаписях могут быть разговоры руководителей ГБР и НАБУ, которые вмешиваются в независимость проведения расследования и, вероятно, разглашают тайну досудебного расследования.
  • Подтвердить или опровергнуть информацию о том, давали ли вы, как Генеральный прокурор Украины, директору Государственного бюро расследований Роману Трубе, указания о невозможности проведения следственных действий по так называемому делу «Приватбанка» в связи с пребыванием в Киеве миссии Международного валютного фонда
  • Сообщить, открыто ли уголовное производство в едином реестре досудебных расследований по вышеуказанному факту в отношении «Приватбанка», а также назвать определенный орган досудебного расследования.

 

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