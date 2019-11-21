Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой оспаривает приговор

21 ноября, 2019, 21:06

Адвокат осужденной по делу смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой подал жалобу на приговор в Верховный суд Украины

Об этом сообщает в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

По данным журналистки, адвокат Зайцевой просит отменить приговор и прекратить производство или сократить срок заключения до 5 лет условного наказания.

Возмещение потерпевшим защиту Зайцевой просит разделить со вторым фигурантом дела Геннадием Дроновым в соотношении 70 и 30.

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В свою очередь Геннадий Дронов также подал жалобу в Верховный суд, однако пока нет информации принята ли она к рассмотрению.