Смертельное ДТП в Харькове: защита Зайцевой оспаривает приговор
21 ноября, 2019, 21:06
Адвокат осужденной по делу смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой подал жалобу на приговор в Верховный суд Украины
Об этом сообщает в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.
По данным журналистки, адвокат Зайцевой просит отменить приговор и прекратить производство или сократить срок заключения до 5 лет условного наказания.
Возмещение потерпевшим защиту Зайцевой просит разделить со вторым фигурантом дела Геннадием Дроновым в соотношении 70 и 30.
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В свою очередь Геннадий Дронов также подал жалобу в Верховный суд, однако пока нет информации принята ли она к рассмотрению.
- Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове в результате столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя . Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет.
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