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Espreso.tvСпортСкандального итальянца прогнали с тренировки команды

Скандального итальянца прогнали с тренировки команды


фото: Ansa
Скандального итальянского нападающего Марио Балотелли выгнали с тренировки "Брешии", тренер не доволен поведением форварда

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Главный тренер итальянской "Брешии" Фабио Гроссо прогнал нападающего Марио Балотелли с тренировки команды. Специалист остался недоволен тем, как форвард выкладывался в тренировочном процессе и его отношением к одноклубникас. Форвард отправился в раздевалку, после чего и вовсе покинул тренировочную базу итальянского клуба.

В нынешнем сезоне итальянец провел за "Брешию" 6 матчей в чемпионате Италии и отметился двумя голами. После 11-го тура команда идет в зоне вылета, на 18-й строчке, с семью очками в активе.

 

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