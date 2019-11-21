Скандального итальянца прогнали с тренировки команды

21 ноября, 2019, 22:59

Скандального итальянского нападающего Марио Балотелли выгнали с тренировки "Брешии", тренер не доволен поведением форварда

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Главный тренер итальянской "Брешии" Фабио Гроссо прогнал нападающего Марио Балотелли с тренировки команды. Специалист остался недоволен тем, как форвард выкладывался в тренировочном процессе и его отношением к одноклубникас. Форвард отправился в раздевалку, после чего и вовсе покинул тренировочную базу итальянского клуба.

В нынешнем сезоне итальянец провел за "Брешию" 6 матчей в чемпионате Италии и отметился двумя голами. После 11-го тура команда идет в зоне вылета, на 18-й строчке, с семью очками в активе.