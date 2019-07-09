Скандальный форвард просится в команду Ярмоленко

9 июля, 2019, 13:16

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли может стать одноклубником украинца Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме"

Об этом сообщает The Telegraph .

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли может вернуться в Англию. Представители итальянского футболиста предложили главному тренеру "Вест Хэма" Мануэлю Пеллегрини поработать с форвардом, которого он знает по совместной работе в "Манчестер Сити".

28-летний Балотелли, после окончания своего контракта с французским "Марселем", является свободным агентом. Сейчас Пеллегрини не проявил интереса к форварду, известного своим эпатажным поведением.

Ранее в СМИ сообщалось, что Балотелли находится в расположении итальянской "Брешии" и клуб намерен заключить с ним соглашение. Нападающий перешел в "Марсель" в января 2019 года с "Ниццы" на правах свободного агента.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Франции в составе "Ниццы" и отдал одну результативную передачу. За "Марсель" он сыграл 15 матчей и стал автором восьми забитых мячей.