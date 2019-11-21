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Espreso.tvСпорт"Яндекс" может покинуть украинцев без трансляций Лиги чемпионов

"Яндекс" может покинуть украинцев без трансляций Лиги чемпионов


фото: ukrinform.ua
Заблокированная в Украине российская интернет-платформа "Яндекс" хочет выкупить права на показ матчей футбольных еврокубков в нашей стране

Об этом сообщает российское издание РБК.

"Яндекс" планирует показывать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и нового клубного турнира УЕФА Лиги конференций с сезона 2021/22. Компания намерена транслировать еврокубки не только на территории России, но и в Украине. Сумма контракта на три года может составить 200 млн евро.

"Об этом знают в Украине, и эта ситуация им не нравится", - сказал собеседник издания.

В Украине с 2017 года официально закрыт доступ к сервисам компании "Яндекс". Запрет в 2019 году продлили на три года.

В октябре 2018 права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов приобрели телеканалы "Футбол 1/2" и компания "Воля". Срок действия соглашения истекает как раз в сезоне 2020/2021.

Пока неизвестно, как на ситуацию отреагирует УЕФА, который владеет правами на показ еврокубков, учитывая то, что официального доступа к сервисам "Яндекс" в Украине нет.

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