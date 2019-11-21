"Яндекс" может покинуть украинцев без трансляций Лиги чемпионов
Об этом сообщает российское издание РБК.
"Яндекс" планирует показывать матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и нового клубного турнира УЕФА Лиги конференций с сезона 2021/22. Компания намерена транслировать еврокубки не только на территории России, но и в Украине. Сумма контракта на три года может составить 200 млн евро.
"Об этом знают в Украине, и эта ситуация им не нравится", - сказал собеседник издания.
В Украине с 2017 года официально закрыт доступ к сервисам компании "Яндекс". Запрет в 2019 году продлили на три года.
В октябре 2018 права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов приобрели телеканалы "Футбол 1/2" и компания "Воля". Срок действия соглашения истекает как раз в сезоне 2020/2021.
Пока неизвестно, как на ситуацию отреагирует УЕФА, который владеет правами на показ еврокубков, учитывая то, что официального доступа к сервисам "Яндекс" в Украине нет.
- Напомним, в октябре 2018 УЕФА определил официального транслятора матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов в Украине.
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
Читайте также
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-