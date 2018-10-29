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Стало известно, кто будет транслировать Лигу чемпионов в Украине


фото: uefa.com
УЕФА определил официального транслятора матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов в Украине

Об этом сообщает "Футбол 1".

Права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 приобрели телеканалы "Футбол 1/2" и компания "Воля".

"Мы рады заключению соглашения в Украине с компаниями "Воля" и "Медиа Группа Украина", которая предоставляет им право транслировать все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на 2018-21 годах. Мы с нетерпением ждем, когда наши партнеры представят клубные соревнования УЕФА на рынке, где всегда кипят страсти, примером чего стала успешность проведения финала Лиги чемпионов в Киеве", - сказал директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

Телеканалы "Футбол 1/2" сейчас также являются трансляторами еврокубков в Украине. Кроме этого, они имеют права на показ матчей Лиги наций.

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