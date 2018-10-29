Стало известно, кто будет транслировать Лигу чемпионов в Украине
Об этом сообщает "Футбол 1".
Права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 приобрели телеканалы "Футбол 1/2" и компания "Воля".
"Мы рады заключению соглашения в Украине с компаниями "Воля" и "Медиа Группа Украина", которая предоставляет им право транслировать все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на 2018-21 годах. Мы с нетерпением ждем, когда наши партнеры представят клубные соревнования УЕФА на рынке, где всегда кипят страсти, примером чего стала успешность проведения финала Лиги чемпионов в Киеве", - сказал директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.
Телеканалы "Футбол 1/2" сейчас также являются трансляторами еврокубков в Украине. Кроме этого, они имеют права на показ матчей Лиги наций.
- В 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" на своем поле разгромно проиграл английскому "Манчестер Юнайтед".
- В Лиге Европы "Ворскла" обыграла азербайджанский "Карабах" и одержала первую победу в турнире.
- "Динамо" в 3-м туре Лиги Европы в меньшинстве выиграло у французского "Ренна".
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет