Стало известно, кто будет транслировать Лигу чемпионов в Украине

29 октября, 2018, 14:20

УЕФА определил официального транслятора матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов в Украине

Об этом сообщает "Футбол 1".

Права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы сезонов 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 приобрели телеканалы "Футбол 1/2" и компания "Воля".

"Мы рады заключению соглашения в Украине с компаниями "Воля" и "Медиа Группа Украина", которая предоставляет им право транслировать все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на 2018-21 годах. Мы с нетерпением ждем, когда наши партнеры представят клубные соревнования УЕФА на рынке, где всегда кипят страсти, примером чего стала успешность проведения финала Лиги чемпионов в Киеве", - сказал директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

Телеканалы "Футбол 1/2" сейчас также являются трансляторами еврокубков в Украине. Кроме этого, они имеют права на показ матчей Лиги наций.