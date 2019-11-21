Протесты в Ираке: силовики открыли огонь, есть жертвы

21 ноября, 2019, 17:22

В результате стрельбы в Багдаде (Ирак) погибли четыре человека и еще 48 получили ранения

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это произошло, когда иракские силы безопасности открыли огонь из пистолетов и баллончиков со слезоточивым газом против демонстрантов около двух ключевых мостов в Багдаде.

Источники сообщили, что причиной смерти стал огонь и баллончики со слезоточивым газом, направленные прямо в голову.

Полиция сообщила, что ранее один протестующий был убит у моста Синако, а другой - у соседнего моста Арар. Двое других тяжело раненых протестующих умерли позже в больнице.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погибли 319 демонстрантов.