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Espreso.tvОбществоПравительство добавило Укрзализныцю и ряд госпредприятий в перечень стратегических

Правительство добавило Укрзализныцю и ряд госпредприятий в перечень стратегических


фото: LiveJournal
Кабинет министров на заседании внес изменения в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства

Об этом сообщает пресс служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным прессслужбы, с действующим перечнем стратегических 321 предприятия, правительственным решением включены еще четыре объекта:

  • АО "Укрзализныця", поскольку это предприятие входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом.

  • ГП Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осадки, - отвечает критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально экономическое значение.

  • ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" - отвечает критерию стратегического предприятия, поскольку количество работающих сотрудников превышает 5000 человек, а также является крупным налогоплательщиком.

  • ДСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами - отвечает аж трем критериям стратегических предприятий, в частности: внесено в категорию гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции, и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.

Также этим постановлением правительство исключило из имеющегося перечня 39 объектов, из них: 4 объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, 4 объекта, на базе которых создано АО "Украинская железная дорога", которые приостановлены как юридические лица и 31 объект Госкомтелерадио, которые реорганизованы путем присоединения к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

В Минэкономики отметили, что на сегодняшний день законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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