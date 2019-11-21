Правительство добавило Укрзализныцю и ряд госпредприятий в перечень стратегических
Об этом сообщает пресс служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
По данным прессслужбы, с действующим перечнем стратегических 321 предприятия, правительственным решением включены еще четыре объекта:
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АО "Укрзализныця", поскольку это предприятие входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом.
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ГП Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осадки, - отвечает критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально экономическое значение.
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ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" - отвечает критерию стратегического предприятия, поскольку количество работающих сотрудников превышает 5000 человек, а также является крупным налогоплательщиком.
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ДСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами - отвечает аж трем критериям стратегических предприятий, в частности: внесено в категорию гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции, и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.
Также этим постановлением правительство исключило из имеющегося перечня 39 объектов, из них: 4 объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, 4 объекта, на базе которых создано АО "Украинская железная дорога", которые приостановлены как юридические лица и 31 объект Госкомтелерадио, которые реорганизованы путем присоединения к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
В Минэкономики отметили, что на сегодняшний день законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
- Напомним, 20 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию .
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