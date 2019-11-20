Правительство передало на приватизацию 339 госпредприятий, - Гончарук
20 ноября, 2019, 15:00
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сегодня инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV.
По его словам, 339 из 500, определенных президентом до конца года, фактически уже передано.
"Это означает, что государственных предприятий, активов в управлении министров и политиков становится меньше, все больше предприятий переходит в управление менеджеров, которые должны честно посмотреть на то, чем они являются на самом деле. И подготовить их к продаже через систему Prozorro эффективному собственнику ", - отметил премьер.
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