Правительство передало на приватизацию 339 госпредприятий, - Гончарук

20 ноября, 2019, 15:00

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сегодня инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV.

По его словам, 339 из 500, определенных президентом до конца года, фактически уже передано.

"Это означает, что государственных предприятий, активов в управлении министров и политиков становится меньше, все больше предприятий переходит в управление менеджеров, которые должны честно посмотреть на то, чем они являются на самом деле. И подготовить их к продаже через систему Prozorro эффективному собственнику ", - отметил премьер.