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Espreso.tvОбществоПравительство передало на приватизацию 339 госпредприятий, - Гончарук

Правительство передало на приватизацию 339 госпредприятий, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сегодня инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV.

По его словам, 339 из 500, определенных президентом до конца года, фактически уже передано.

"Это означает, что государственных предприятий, активов в управлении министров и политиков становится меньше, все больше предприятий переходит в управление менеджеров, которые должны честно посмотреть на то, чем они являются на самом деле. И подготовить их к продаже через систему Prozorro эффективному собственнику ", - отметил премьер.

 

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