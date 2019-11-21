Появились подробности ранения шести бойцов Нацгвардии под Зайцевым

21 ноября, 2019, 13:07

Бойцы получили ранения от гранатометной мины, которая попала в траншею

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист и волонтер Юрий Бутусов.



Во время смены постов наблюдения на опорном пункте возле села в траншею, где находились бойцы, попала мина из автоматического станкового гранатомета. Бойцы получили ранения в ноги. Российские оккупационные войска продолжили обстрел, и эвакуация осуществлялась под огнем врага.



Завязался бой с применением тяжелого пехотного вооружения.



Как сообщает журналист, бойцов успешно эвакуировали и оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни и конечностям нет.





Напомним, вчера обстрелы и боевые столкновения продолжались еще в двух местах по линии соприкосновения с противником.