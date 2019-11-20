На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены 6 бойцов ООС

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял наши подразделения из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

2 обстрелы позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Березового - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Гладосового.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.

В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, сегодня дважды спрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов.