Подозреваемым в убийстве ветерана АТО Панова грозит пожизненное заключение, - прокуратура

21 ноября, 2019, 15:50

После смерти ветерана АТО Игоря Панова дело переквалифицировали на убийство

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Киева.

По согласованию Киевской местной прокуратуры №8 следователями полиции сообщено об изменении двум лицам, которые, по версии следствия, причастны к жесткому избиению семейной пары Пановых 9 ноября.

В связи с тем, что Панов 20 ноября 2019 года скончался в больнице от нанесенных телесных повреждений, действия подозреваемых квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В четверг, 21 ноября 2019 года, подозреваемым в присутствии защитников сообщено об изменении подозрения.

Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог.

Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.