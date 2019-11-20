В Киеве умер ветеран АТО Панов, которого накануне избили вместе с женой в подъезде, - волонтер
О смерти "Хана" в Facebook сообщила волонтер Татьяна Руденька.
"Боль ... "Хана" не стало ((( Без подробностей! Ps Похороны/поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го бата, волонтеры, друзья!", Сообщила Руденька.
По данным полиции, нападавшие - сын пострадавшей и его товарищ - молодые люди 1989 и 1990 года рождения.
"Мы установили, что вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.
Нападавшим грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.
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