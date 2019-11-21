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Espreso.tvСпортПобеда нокаутом: украинский кикбоксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе

Победа нокаутом: украинский кикбоксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе


фото: onefc.com
Украинский кикбоксер Роман Крикля нокаутировал марокканца Тарика Хабез и стал чемпионом мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает ONE Championship в facebook.

В поединке, который проходил в Пекине, Крикля нокаутировал соперника во втором раунде. Украинец взял у Хабеза реванш за поражение в 2015 году на турнире SuperKombat.

28-летний Крикля провел среди профессионалов 36 боев, одержал 31 победу и потерпел 5 поражений.

ONE Championship - сингапурская организация, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам.

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