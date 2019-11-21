Победа нокаутом: украинский кикбоксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе
21 ноября, 2019, 13:10
Украинский кикбоксер Роман Крикля нокаутировал марокканца Тарика Хабез и стал чемпионом мира в супертяжелом весе
Об этом сообщает ONE Championship в facebook.
В поединке, который проходил в Пекине, Крикля нокаутировал соперника во втором раунде. Украинец взял у Хабеза реванш за поражение в 2015 году на турнире SuperKombat.
28-летний Крикля провел среди профессионалов 36 боев, одержал 31 победу и потерпел 5 поражений.
ONE Championship - сингапурская организация, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам.
- Напомним, 6 октября украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак одержал первую победу в самом престижном промоушене MMA в мире - UFC.
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