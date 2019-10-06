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Espreso.tvСпортУкраинский боец одержал первую победу в UFC

Украинский боец одержал первую победу в UFC


фото: twitter
Украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак одержал первую победу в самом престижном промоушене MMA в мире - UFC

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Мельбурне на Marvel Stadium в рамках турнира UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) - UFC 243 - Сергей Спивак провел поединок против австралийца Тая Туйвасы. Украинец одержал досрочную победу во втором раунде.

Спивак впервые в карьере победил в UFC. Свой дебютный бой он проиграл за 50 сек.

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