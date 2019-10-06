Украинский боец одержал первую победу в UFC
6 октября, 2019, 16:58
Украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак одержал первую победу в самом престижном промоушене MMA в мире - UFC
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Мельбурне на Marvel Stadium в рамках турнира UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) - UFC 243 - Сергей Спивак провел поединок против австралийца Тая Туйвасы. Украинец одержал досрочную победу во втором раунде.
Спивак впервые в карьере победил в UFC. Свой дебютный бой он проиграл за 50 сек.
- Напомним, 10 апреля украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак заключил контракт с престижным промоушеном MMA в мире - Абсолютным бойцовским чемпионатом.
- 5 мая Сергей Спивак провалил дебютный поединок в UFC и проиграл нокаутом на 50-й секунде .
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