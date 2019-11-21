НАБУ открыло уголовное производство в отношении экс-главы СБУ Грицака
21 ноября, 2019, 22:43
Национальное бюро расследований Украины по требованию суда открыло уголовное производство в отношении экс-главы Службы безопасности Украины Василия Грицака
Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олефира, передает "Громадське"
"Суд обязал открыть производство по определенным фактам. На запрос журналистов мы сообщили, что выполнили решение суда и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказала пресс-секретарь НАБУ.
Квалификацию дела пока не разглашаются.
Ранее, 25 октября, Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть производство, в котором фигурирует экс-глава СБУ. Соответствующее решение вынес судья Тимур Хамзин.
В судебных материалах указывается, что 4 октября в НАБУ было подано заявление об уголовном правонарушении, совершенное экс-главой СБУ.
- Напомним, в сентябре Печерский райсуд Киева обязал ГПУ открыть дело о госизмене против экс-главы СБУ Грицака.
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