НАБУ открыло уголовное производство в отношении экс-главы СБУ Грицака

21 ноября, 2019, 22:43

Национальное бюро расследований Украины по требованию суда открыло уголовное производство в отношении экс-главы Службы безопасности Украины Василия Грицака

Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олефира, передает "Громадське"

"Суд обязал открыть производство по определенным фактам. На запрос журналистов мы сообщили, что выполнили решение суда и внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказала пресс-секретарь НАБУ.

Квалификацию дела пока не разглашаются.

Ранее, 25 октября, Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть производство, в котором фигурирует экс-глава СБУ. Соответствующее решение вынес судья Тимур Хамзин.

В судебных материалах указывается, что 4 октября в НАБУ было подано заявление об уголовном правонарушении, совершенное экс-главой СБУ.