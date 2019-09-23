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Espreso.tvОбществоСуд постановил открыть дело о госизмене против экс-главы СБУ Грицака

Суд постановил открыть дело о госизмене против экс-главы СБУ Грицака

Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру начать расследование об уголовном правонарушении по заявлению ООО "Инженерная группа "Арей"

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Facebook ООО "Инженерная группа "Арей".

"По факту государственной измены В. Грицака Генпрокуратура начинает уголовное производство! Именно такое решение принято судом по нашему иску к ГПУ", - сообщили представители "Арея".

В то же время заявители уточняют, что суд обязал ГПУ начать уголовное производство против экс-главы СБУ Василия Грицака о совершении им государственной измены.

По утверждению истцов, Грицак игнорировал требование экс-начальника Генштаба ВСУ Викитора Муженко об освобождении от незаконного захвата территории ЧАО "АТЭК", задействованного в выполнении государственного оборонного заказа.

ООО "Инженерная группа "Арей" с 2014 до 2016 года занималась восстановлением военной техники. 1 октября 2016 года завод" АТЭК ", на территории которого находится "Арей", захватили рейдеры.

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