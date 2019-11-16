Экс-глава Microsoft Украина стала заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

16 ноября, 2019, 09:24

Генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичюс назначил бывшую руководительницу Microsoft Украина Надежду Васильеву своей заместительницей

Об этом сообщает "Укроборонпром" .

Васильеву назначено заместителем генерального директора "Укроборонпрома" по цифровизации и инновации концерна.

Ее главная задача - создание инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе "Укроборонпрома".

Надежда Васильева является кандидатом экономических наук, а также магистром международного права, закончила аспирантуру по маркетингу британского CIM и получила EMBA, является выпускницей американского МИТ по программе цифровой трансформации. Была генеральным директором Microsoft Украина.