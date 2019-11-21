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Espreso.tvМирФриланд стала вице-премьером Канады

Фриланд стала вице-премьером Канады


фото: reuters
В среду, 20 ноября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил новый состав Кабинета министров

Как сообщает пресс-служба правительства, заместителем премьера стала бывшая министр иностранных дел Христя Фриланд, у которой украинское происхождение.

На новой должности Фриланд, как и раньше, будет контролировать отношения между Канадой и США, а также новое торговое соглашение с Соединенными Штатами и Мексикой, которую еще предстоит ратифицировать.

Фриланд также будет совмещать обязанности министра межправительственных дел - ее задачей будет контролировать отношения с провинциями на фоне все большего роста недовольства правительством в западной Канаде.

"Мы с Кристиной очень тесно работали по некоторым крупнейшим вопросам, стоящим перед Канадой, Канадой и миром, но особенно Канадой и Соединенными Штатами", - сказал Трюдо.

"Наша способность хорошо сотрудничать по вопросам, которые, откровенно говоря, касаются национального единства, энергетики и окружающей среды, отношений со всеми провинциями и регионами страны, является чрезвычайно важной в то время, когда мы видим некоторые очень разные перспективы в стране, которую нужно объединить", - сказал он.

Фриланд была министром иностранных дел с 2017 по 2019 г. Впервые она была избрана членом парламента в 2013 году.

На сайте правительства отметили, что политик владеет украинским, русским, итальянским, французским и английским языками.

Новым министром иностранных дел Канады станет член парламента Франсуа-Филипп Шампань.

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