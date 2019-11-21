Фонд Пинчука приобрел жилье Сенцову, Кольченко, Балуху
21 ноября, 2019, 13:12
Фонд Виктора Пинчука приобрел квартиры в Киеве для пяти освобожденных украинских политзаключенных Кремля: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Артура Панова и Алексея Сизоновича
Об этом сообщает пресс служба фонда.
Сообщается, что приобретенные в домах не старше 2004 г. квартиры готовы для проживания.
"Владельцы жилья выбирали квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были определены ими как приоритетные", - говорится в сообщении.
- Напомним, 7 сентября в рамках обмена из российского заключения вернулись 35 украинцев, в том числе 24 пленных моряка, захваченных Россией в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб и другие политзаключенные.
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