 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФонд Пинчука приобрел жилье Сенцову, Кольченко, Балуху

Фонд Пинчука приобрел жилье Сенцову, Кольченко, Балуху


фото: marimedia
Фонд Виктора Пинчука приобрел квартиры в Киеве для пяти освобожденных украинских политзаключенных Кремля: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Артура Панова и Алексея Сизоновича

Об этом сообщает пресс служба фонда.

Сообщается, что приобретенные в домах не старше 2004 г. квартиры готовы для проживания.

"Владельцы жилья выбирали квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были определены ими как приоритетные", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 7 сентября в рамках обмена из российского заключения вернулись 35 украинцев, в том числе 24 пленных моряка, захваченных Россией в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб и другие политзаключенные.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать