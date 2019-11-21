Фонд Пинчука приобрел жилье Сенцову, Кольченко, Балуху

21 ноября, 2019, 13:12

Фонд Виктора Пинчука приобрел квартиры в Киеве для пяти освобожденных украинских политзаключенных Кремля: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Артура Панова и Алексея Сизоновича

Об этом сообщает пресс служба фонда.

Сообщается, что приобретенные в домах не старше 2004 г. квартиры готовы для проживания.

"Владельцы жилья выбирали квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были определены ими как приоритетные", - говорится в сообщении.