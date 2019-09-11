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Espreso.tvОбществоУ Зеленского показали, как забирали из РФ освобожденных пленников Кремля. Видео

У Зеленского показали, как забирали из РФ освобожденных пленников Кремля. Видео

Офис президента Украины обнародовал видео, как освобожденных украинских политзаключенных и военнопленных забирали из России

Видео выложила пресс-служба ОПУ.

На видео освобожденные украинцы в салоне самолета выкрикивают: "Слава Украине" и передают слова благодарности всем, кто их поддерживал.

"Домой. Домой", - говорит на камеру политзаключенный Эдем Бекиров.

Ролик завершается кадрами встречи украинских героев на Родине.

 

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