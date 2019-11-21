Больничные и декретные выплаты разблокируют - глава Фонда соцстрахования Баженков

21 ноября, 2019, 14:53

Социальные выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в том числе по больничным и пособия по беременности и родам будут разблокированы, несмотря на бездействие Минсоцполитики

Об этом глава Фонда социального страхования Евгений Баженков заявил в эфире телеканала 112, передает Интерфакс-Украина .

"Чтобы люди не ждали еще 3 недели без выплат, я принял решение взять ответственность на себя и разблокировать эти выплаты", - сказал он.

Евгений Баженков отметил, что ситуация с остановкой выплат была создана искусственно: "Исполняющий обязанности председателя Фонда еженедельного информировал Минсоцполитики о критической ситуации, о том, что средства закончатся в середине ноября. И у них было право инициировать внесение изменений в госбюджет-2019, чтобы этого избежать ".

"Мы сделали заявление, что выплаты остановились в связи с бездействием и отсутствием реакции министра соцполитики в течение 60 дней. Мы хотим привлечь внимание правительства и Офиса президента к тому, что чиновники, которые работают не на благо людей, а решают свои вопросы, хотят назначения своих людей на должности, хотят возглавить Фонд ", - подчеркнул он.