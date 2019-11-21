 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАктивисты и политики призвали выйти на вече на Майдане

Активисты и политики призвали выйти на вече на Майдане

Общественные активисты и оппозиционные партии призывают прийти на Майдан Независимости в День Достоинства и Свободы

Об этом сообщают партии "Демократична Сокира" и "Европейская Солидарность" на своих официальных страницах в сети Facebook.

"Мы должны выйти, чтобы почувствовать братское и сестринское плечо. Должны выйти, несмотря ни на что, несмотря на различные разделения и тезис о том, что мы разные. Быть едиными и бороться за лучшее будущее своего Украинского государства", - призывает народный депутат от Европейской Солидарности София Федына.

"Любой человек, который пытается подумать" что мы делаем дальше? "Обреченно упирается в вывод, что хороших вариантов не осталось, и любая наша действие ведет только к ухудшению ситуации. Это понимание парализует волю. И весь наш скромный оптимизм базируется на апелляции к "чуда", или в "черный лебедь", и сводится к фразе: "в том, что будет Майдан и Янукович будет свергнут, тоже никто особо не верил". Но злой юмор в том, что ожидание чуда тоже парализует ! " - утверждает активист Демократической Топоры Игорь Бигдан.

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать