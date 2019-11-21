Активисты и политики призвали выйти на вече на Майдане

21 ноября, 2019, 12:00

Общественные активисты и оппозиционные партии призывают прийти на Майдан Независимости в День Достоинства и Свободы

Об этом сообщают партии "Демократична Сокира" и "Европейская Солидарность" на своих официальных страницах в сети Facebook.



"Мы должны выйти, чтобы почувствовать братское и сестринское плечо. Должны выйти, несмотря ни на что, несмотря на различные разделения и тезис о том, что мы разные. Быть едиными и бороться за лучшее будущее своего Украинского государства", - призывает народный депутат от Европейской Солидарности София Федына.

"Любой человек, который пытается подумать" что мы делаем дальше? "Обреченно упирается в вывод, что хороших вариантов не осталось, и любая наша действие ведет только к ухудшению ситуации. Это понимание парализует волю. И весь наш скромный оптимизм базируется на апелляции к "чуда", или в "черный лебедь", и сводится к фразе: "в том, что будет Майдан и Янукович будет свергнут, тоже никто особо не верил". Но злой юмор в том, что ожидание чуда тоже парализует ! " - утверждает активист Демократической Топоры Игорь Бигдан.