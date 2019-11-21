Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Достоинства и Свободы

21 ноября, 2019, 11:11

Президент вместе с первой леди, премьером и министрами посетил Майдан Независимости и почтил Героев Небесной Сотни

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президентская чета поставила лампадки возле памятного креста и осмотрела экспозицию выставки "М3 Майдан. Мемориал. Музей" и карту-проекцию основных мест, где разворачивались события Революции Достоинства.

Глава государства подчеркнул, что на аллее Героев Небесной Сотни обязательно будет построен Музей Революции Достоинства.

"День Достоинства и Свободы - особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода - неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В этой борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену - это человеческая жизнь", - отметил президент Украины во время мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы в Киеве.