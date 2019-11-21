Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Достоинства и Свободы
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президентская чета поставила лампадки возле памятного креста и осмотрела экспозицию выставки "М3 Майдан. Мемориал. Музей" и карту-проекцию основных мест, где разворачивались события Революции Достоинства.
Глава государства подчеркнул, что на аллее Героев Небесной Сотни обязательно будет построен Музей Революции Достоинства.
"День Достоинства и Свободы - особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода - неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Именно поэтому украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В этой борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену - это человеческая жизнь", - отметил президент Украины во время мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы в Киеве.
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