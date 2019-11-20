Израиль нанес массированный удар по Сирии

20 ноября, 2019, 11:22

Израиль в ночь на 20 ноября нанес массированный ракетный удар по позициям батальона Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке Аль-Кудс и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером", - говорится в заявлении.

We hold the Syrian regime responsible for the actions that take place in Syrian territory and warn them against allowing further attacks against Israel.



We will continue operating firmly and for as long as necessary against the Iranian entrenchment in Syria. - Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2019

Отмечается, что был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей, которые, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.

"Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут решать дальнейшие атаки против Израиля", - говорится в сообщении израильской армии.