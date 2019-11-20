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Espreso.tvМирИзраиль нанес массированный удар по Сирии

Израиль нанес массированный удар по Сирии

Израиль в ночь на 20 ноября нанес массированный ракетный удар по позициям батальона Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке Аль-Кудс и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером", - говорится в заявлении.

Отмечается, что был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей, которые, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.

"Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут решать дальнейшие атаки против Израиля", - говорится в сообщении израильской армии.

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