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Espreso.tvМирИзраиль перехватил четыре ракеты, запущенные из Сирии

Израиль перехватил четыре ракеты, запущенные из Сирии


фото: reuters
Система ПРО Израиля перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии, над Голанскими высотами

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter .

Как отмечается, в районе Голанских высот прозвучала тревожная сирена.

"Четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены системой "Железного купола". Судя по всему, никаких падений на территорию Израиля нет", - говорится в сообщении.

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