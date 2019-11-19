Израиль перехватил четыре ракеты, запущенные из Сирии

19 ноября, 2019, 11:22

Система ПРО Израиля перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии, над Голанскими высотами

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter .

Как отмечается, в районе Голанских высот прозвучала тревожная сирена.

"Четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены системой "Железного купола". Судя по всему, никаких падений на территорию Израиля нет", - говорится в сообщении.