В Киеве презентовали проект Музея голодомора

20 ноября, 2019, 17:44

В Мыстецьком арсенале представили масштабный проект Музея Голодомора

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов в Facebook.

"В Мыстецьком арсенале представили масштабный проект Музея Голодомора. Он должен стать первым новым целостным Музеем Голодомора в мире. Архитектурный проект разработан группой архитекторов компании "Проектные системы" (Киев, Украина, главный архитектор Андрей Миргородский). Также привлечены две всемирно известные дизайнерские компании - Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобритания) и Nizio Design International (Польша) ", - говорится в сообщении.

Разработчики обещают, что это будет мощный научно-образовательный центр. Он будет включать временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство. Музей должен стать крупнейшим в Украине, более 15 000 кв.м.

Открыть музей планируют на Днепровских склонах до 90-й годовщине Голодомора.