Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом, - соцопрос "Рейтинга"

19 ноября, 2019, 16:53

82% граждан считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, отрицают Голодомор-геноцид - 11% граждан, колеблются - 7% респондентов.

Тезис о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей Запада, 87% - Центра, 72% - Юга и 61% - Востока. Жители сел несколько больше склонны поддерживать этот тезис, чем те, кто живет в городах. В возрастном и образовательном разрезе не наблюдается существенных различий по отношению к этому вопросу.

Как отмечают социологи, в идеологическом разрезе заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа.