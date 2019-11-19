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Espreso.tvОбществоБолее 80% украинцев признают Голодомор геноцидом, - соцопрос "Рейтинга"

Более 80% украинцев признают Голодомор геноцидом, - соцопрос "Рейтинга"


фото: znaj.ua
82% граждан считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, отрицают Голодомор-геноцид - 11% граждан, колеблются - 7% респондентов.

Тезис о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей Запада, 87% - Центра, 72% - Юга и 61% - Востока. Жители сел несколько больше склонны поддерживать этот тезис, чем те, кто живет в городах. В возрастном и образовательном разрезе не наблюдается существенных различий по отношению к этому вопросу.

Как отмечают социологи, в идеологическом разрезе заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа.

  • Законодательная ассамблея канадской провинции Британская Колумбия приняла Закон о Дне памяти украинского Голодомора, который признает геноцидом искусственный голод 1932-33 годов.

 

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