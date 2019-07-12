Институт нацпамяти просит Нацполицию открыть уголовное дело в связи с памятником Жукову в Харькове

12 июля, 2019, 18:23

Украинский институт национальной памяти направил письмо в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию в связи с установлением памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 г. памятника, посвященного Георгию Жукову, завести уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности.

Также Институт просит Генпрокуратуру обратиться в административный суд с иском в Харьковский городской совет и его исполнительные органы об обязательствах демонтировать указанный памятник как таковой, который является символикой коммунистического тоталитарного режима.

"Согласно нормам действующего законодательства установление памятников или памятных знаков, посвященных Георгию Жукову, на территории Украины запрещено. Ведь, согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" символикой коммунистического тоталитарного режима являются: "изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше) , лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УСРР), других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней". Каких-либо исключений указанной нормой не предусмотрено", - объясняет юрист Института Сергей Рябенко.

11 июля 2019 г. по инициативе Харьковского городского головы Г. Кернеса и, как говорится в сообщении на официальном сайте Харьковского городского совета, установление памятника состоялось "за благотворительные средства партии "Оппозиционный блок".

Георгий Жуков в январе - июле 1941 года занимал должность заместителя народного комиссара обороны СССР, в августе 1942-го - июне 1945-го - первый заместитель народного комиссара обороны СССР, в марте - июле 1946 - заместитель министра вооруженных сил СССР, в марте 1953 - феврале 1955 - первый заместитель министра обороны СССР, в феврале 1955 - октябре 1957 - министра обороны СССР.

Таким образом, Георгий Жуков является лицом, которое занимало руководящие должности в высших органах власти и управления СССР. Соответственно, памятник, посвященный Георгию Жукову, является символикой коммунистического тоталитарного режима.